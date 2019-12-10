Глава ДНР заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР готова к прямому диалогу с Киевом.

Пушилин заявил в эфире Первого канала, что «без прямого диалога конфликт разрешить полноценно не получится», передает РИА «Новости».

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«Нужен только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы. Ну а отговорки президента (Украины Владимира Зеленского) по поводу каких-то других переговорщиков и прочего звучат по меньшей мере нелепо», – добавил он.

Ранее ДНР предложила Киеву провести обмен пленными до конца года.

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