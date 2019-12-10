«Нормандская четверка» завершила переговоры

Завершился ужин, за которым лидеры «нормандской четверки» продолжали переговоры по ситуации на Украине, сообщают информационные агентства.

В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из них около полутора часов приходятся на двустороннюю встречу главы российского государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин остался доволен встречей с Зеленским. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что «нормандский саммит» прошел успешно.

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