Вице-премьер Украины пожаловался на географию

Россия «как государство» является врагом Украины, заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Мы заложники географии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал.

Кулеба заявил, что необходимо «научиться жить с Россией», поскольку он не ожидает, что Москва «изменит стратегические цели в отношении» Украины.

Вице-премьер назвал закономерностью то, что Россия является «врагом» Украины, но призвал «построить модель отношений».

«Есть три уровня: межчеловеческих отношений, экономических и политических», – сказал он.

По мнению политика, в политических и межчеловеческих отношениях присутствует ясность, а вот экономические отношения остаются наиболее шаткими. Он призвал к прагматизму. По словам Кулебы, следует «действовать четко исходя из своего интереса».

Вице-премьер считает, что интерес Украины заключается в движении «на Запад». Он заявил, что нужно «строить нормальную, цивилизованную, европейскую страну и при этом становиться экономически сильными».

Напомним, Кулеба заявлял, что Россия якобы планирует «разворот» Украины, и призывал Европу «не переоценивать» Россию.

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