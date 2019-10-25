Украина призвала Европу «не переоценивать» Россию

Европа не недооценивала, а, напротив, переоценивала Россию, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В интервью украинскому изданию «Сегодня» Кулеба заявил, что Европа «всегда переоценивала Россию, а не недооценивала ее».

«В Европе есть целые школы мысли, которые убеждены, что надо привлекать Россию в разные форматы сотрудничества и это привлечение будет сдерживанием России, инструментом превращения России в более цивилизованное государство», – отметил он.

Украинский вице-премьер добавил, что Россия «активно эти теории подпитывает, потому что они ей выгодны».

Он считает, что попытки Запада «договариваться с Россией и менять Россию» не срабатывают. «Все заканчивалось только тем, что Россия становилась агрессивной», – добавил Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что Россия якобы планирует «разворот» Украины.

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