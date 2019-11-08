Комитет ГА ООН отказался переезжать из США из-за визового скандала с россиянами

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения России о переносе его работы из США, если ООН и Вашингтон не решат визовые проблемы российских делегатов.

Поддержали перенос первого комитета ГА ООН 18 стран, при этом 69 проголосовали против, а 72 воздержались, передает ТАСС.

Россия предлагала запросить у генерального секретаря ООН «в случае отсутствия прогресса к 1 апреля 2020 года доклад об альтернативных местах проведения сессии Первого комитета 2020 года, включая Женеву или Вену, а также о возможных последствиях для бюджета» ООН.

Также планировалось постановить, что, «если визовые проблемы не будут решены в разумный и ограниченный период времени, Генеральная Ассамблея рассмотрит вопрос о созыве сессии Первого комитета 2020 года в Женеве или Вене».

Напомним, 7 октября два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН, а также в умышленном затруднении деятельности организации.

В связи со сложившей ситуацией в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, например, в Европу, а также напомнили о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Газета ВЗГЛЯД писала, как заставить США уважать мировой порядок.

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