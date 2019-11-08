Филиппины предоставили убежище королеве красоты из Ирана

Иранской королеве красоты Бахаре Заре Бахари, которая прибыла в аэропорт Манилы три недели назад и была задержана, предоставили убежище на Филиппинах.

Министерство юстиции Филиппин предоставило девушке статус беженца и рекомендовало филиппинскому МИД выдать ей документы, необходимые для поездок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

16 октября Бахари прибыла в международный аэропорт Манилы. Девушка пожаловалась, что стала жертвой преследований из-за своего политической активности и откровенную поддержку прав женщин.

По данным филиппинских СМИ, иранские власти обвинили ее в оскорблении и нападении, Бахари считает эти обвинения сфабрикованными.

Бахари запросила убежища у властей Филиппин после задержания в международном аэропорту Манилы. Однако филиппинские власти долгое время не комментировали ситуацию в связи с рассмотрением запроса.