Кремль отреагировал на сообщения о планах России разместить базу в Камышлы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про сообщения о якобы планах России разместить военную базу в городе Камышлы на северо-востоке Сирии.

«Никак не могу это прокомментировать, я не знаю, кто это говорит», – ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Россия якобы ведет переговоры по созданию базы в Камышлы, передает ТАСС.

Между тем в пятницу на северо-востоке сирийского города Камышлы начал работу третий совместный российско-турецкий патруль.

22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что меморандум России и Турции реализуется не без труда, но другого способа сохранить суверенитет Сирии нет.

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