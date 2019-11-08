Кремль подтвердил финансирование инфраструктуры на границе России и Казахстана

План по решению проблем с очередями грузовиков на границе России и Казахстана был презентован Минэкономразвития, на него выделены средства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Была отдельная презентация (главы) Минэкономразвития (России Максима) Орешкина для глав двух государств. Действительно, хорошо известна ситуация там, огромные очереди грузовиков. Фактически эта ситуация, которая тормозит сообщения по основным маршрутам Азия-Европа, север-юг и так далее. План как раз был презентован, выделены средства. И он будет сейчас очень быстро реализовываться по приведению в надлежащий уровень инфраструктуры с российской стороны», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как будет решаться с российской стороны вопрос с улучшением инфраструктуры на границе с Казахстаном, где наблюдаются огромные очереди.

Относительно сроков реализации плана, Песков предложил обратиться за информацией в Минэкономразвития.

Напомним, в четверг Орешкин заявил о критической ситуации на границе России и Казахстана.