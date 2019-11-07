Орешкин заявил о критической ситуации на границе России и Казахстана

На пунктах пропуска через российско-казахстанскую границу сложилась критическая ситуация в связи с их перегрузкой, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Проекты, реализуемые здесь (на приграничной территории), имеют также и глобальное стратегическое значение: например глобальные транспортные коридоры, которые соединяют Азию и Европу, стыкуются именно здесь, проходят они через пограничные переходы. Мы видим, что здесь сейчас сложилась критическая ситуация», – передает слова Орешкина RNS.

Министр заявил, что на пунктах пропуска переходов Сагарчин-Жайсан и Маштаково-Сырым скапливаются многочасовые очереди. Один из этих пунктов пропуска работает с двухкратной перегрузкой, второй – с трехкратной, сказал Орешкин.

«При этом надо помнить, что Сагарчин является точкой входа в Россию такого глобального транспортного коридора как «Западный Китай – Европа». Поэтому, по моему мнению, одним из ключевых элементов наших совместных действий, развязывающих этот проблемный узел, должна стать реализация совместной масштабной программы по реконструкции и модернизации пунктов пропуска на всем участке российско-казахстанской границы», – добавил он.

Орешкин отметил, что у России есть опыт реализации программы приграничного сотрудничества с Евросоюзом, которая позволяет совместно строить объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также разрабатывать туристические маршруты и реализовывать совместные бизнес-проекты.

«Что странно, у России такая программа есть с Европейским союзом, но между Россией и Казахстаном такой программы нет. Поэтому в этом году мы поставили задачу по ее совместной разработке», – сказал Орешкин.

Он рассказал, что концепцию программы зафиксируют на форуме, который проходит в Омске.

Еще в 2016 году президент России Владимир Путин призывал снимать оставшиеся инфраструктурные ограничения на границе между странами, так как «пункты пропуска еще являются достаточно узким горлышком, чтобы работать в полную силу».