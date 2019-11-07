Орешкин заявил о критической ситуации на границе России и Казахстана

Взгляд
7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
Разделы

Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает интеграции России и Белоруссии

Площадь Победы в Минске проходит «капитальный ремонт» – и это строительное начинание неожиданно получило политический подтекстФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены главам двух стран к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. На финише работы межведомственной комиссии двух стран спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс. Подробности...
Перейти а раздел…

Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
Перейти а раздел…

Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...

Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
Обсуждение: 220 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как меняется климат в России

    Совместная победа Газпрома, Москвы и Берлина

    Аромат легалайза проституции

      Перейти а раздел…

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...

      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа стоимость билетов на поезд в Крым
              Названа дата начала продаж билетов на пассажирские поезда в КрымЗахарова обвинила Deutsche Welle во лжиНафтогаз перечислил европейских поставщиков газа вместо ГазпромаПрезидентом ВАДА избран поляк
              Киев обвинили в двойной дискриминации русского языкаСтал известен новый главный редактор телеканала «Дождь»Минобороны Грузии начало кампанию по борьбе с «российской дезинформацией»В Ингушетии придумали аппарат для приготовления шашлыка на балконе
              В России назвали пять основных сценариев развития экспорта в 2020-еНа давшего «порулить» самолетом девушке пилота Ан-24 завели делоПакистан спустя 30 лет решил вернуть России 93,5 млн долларовИсторик оценила находку останков наполеоновского генерала под танцполом в Смоленске

              Главная тема


              Россию и США перессорило массовое самоубийство женщин

              раскол блока


              Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

              тонкие психологи


              ЦБ раскрыл методы работы телефонных мошенников

              старый долг


              Пакистан спустя 30 лет решил вернуть России 93,5 млн долларов

              Видео

              бомбардировки белграда


              Почему американцы не знают о военных преступлениях США

              размен на хинкали


              Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

              коммунистическая угроза


              Америка нашла китайскую замену СССР

              Претензии Нафтогаза


              Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Свершившийся факт


              Дмитрий Родионов: Кто выиграл великую газовую войну

              Увеличение спроса


              Анна Долгарева: Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Традиционная реакция


              Василий Стоякин: Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

              на ваш взгляд


              Таксисты планируют забастовку из-за маленьких тарифов. А вы считаете низкими расценки на такси?

              Орешкин заявил о критической ситуации на границе России и Казахстана

              7 ноября 2019, 19:18

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              На пунктах пропуска через российско-казахстанскую границу сложилась критическая ситуация в связи с их перегрузкой, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

              «Проекты, реализуемые здесь (на приграничной территории), имеют также и глобальное стратегическое значение: например глобальные транспортные коридоры, которые соединяют Азию и Европу, стыкуются именно здесь, проходят они через пограничные переходы. Мы видим, что здесь сейчас сложилась критическая ситуация», – передает слова Орешкина RNS.

              Министр заявил, что на пунктах пропуска переходов Сагарчин-Жайсан и Маштаково-Сырым скапливаются многочасовые очереди. Один из этих пунктов пропуска работает с двухкратной перегрузкой, второй – с трехкратной, сказал Орешкин.

              «При этом надо помнить, что Сагарчин является точкой входа в Россию такого глобального транспортного коридора как «Западный Китай – Европа». Поэтому, по моему мнению, одним из ключевых элементов наших совместных действий, развязывающих этот проблемный узел, должна стать реализация совместной масштабной программы по реконструкции и модернизации пунктов пропуска на всем участке российско-казахстанской границы», – добавил он.

              Орешкин отметил, что у России есть опыт реализации программы приграничного сотрудничества с Евросоюзом, которая позволяет совместно строить объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также разрабатывать туристические маршруты и реализовывать совместные бизнес-проекты.

              «Что странно, у России такая программа есть с Европейским союзом, но между Россией и Казахстаном такой программы нет. Поэтому в этом году мы поставили задачу по ее совместной разработке», – сказал Орешкин.

              Он рассказал, что концепцию программы зафиксируют на форуме, который проходит в Омске.

              Еще в 2016 году президент России Владимир Путин призывал снимать оставшиеся инфраструктурные ограничения на границе между странами, так как «пункты пропуска еще являются достаточно узким горлышком, чтобы работать в полную силу».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............