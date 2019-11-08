Банду разбойников задержали в Хакасии

Вооруженную группу, подозреваемую в серии разбойных нападений в Абакане, обезвредили полицейские в Хакасии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель создал банду, в которую входили трое участников», – передает РИА «Новости» слова Волк.

В декабре 2018 года, угрожая оружием, разбойники пытались посадить мужчину в машину, но он оказал им сопротивление и был ранен.

«Спустя четыре дня налетчики забежали в помещение круглосуточного комиссионного магазина, который специализировался на скупке ювелирных украшений. Они выстрелили в витрину, забрали золотые изделия и скрылись», – рассказала официальный представитель МВД.

В мае под видом врачей налетчики ворвались в квартиру местной жительницы и вынесли деньги и вещи на 1,5 млн рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор банды и сообщники задержаны. В гараже одного из соучастников обнаружены два ружья. В тайнике, оборудованном под землёй, найден револьвер», – рассказала Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Бандитизм» и «Разбой».

Напомним, в сентябре в городе Саяногорске в Хакасии в суд было передано дело в отношении 34-летней женщины и ее 53-летнего знакомого, которому она разрешила изнасиловать своих несовершеннолетних дочерей в обмен на денежное вознаграждение.