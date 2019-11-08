Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

Из-за создания противниками США гиперзвукового оружия возникла «асимметрия в боевых возможностях», которую Вашингтону необходимо устранить, заявил официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер.

По словам официального представителя Пентагона, «США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем», однако при этом якобы «не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия», передает РИА «Новости».

«Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться», – заявил Карвер в интервью изданию Newsweek.

По его словам, развертывание гиперзвукового оружия является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом США.

«Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий», – заявил представитель Пентагона.

Напомним, в среду президент Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит «наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран». При этом он обратил внимание, что задача наших новейших систем вооружения заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД