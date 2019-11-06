Путин рассказал о не имеющем аналогов в мире российском оружии

Россия продолжит наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть «разоруженческий процесс», заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий.

«Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран», – сказал Путин, добавив, что для России это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».

Президент подчеркнул, что Москва готова сделать все от нее зависящее для того, «чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», передает ТАСС.

В начале года Путин заявил, что Россия остается миролюбивым государством, но будет развивать оборонный потенциал ради обеспечения безопасности страны.

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