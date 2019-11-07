В Общественной палате предложили бороться с фейковыми новостями методами Facebook и Twitter

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя методы борьбы Facebook и Twitter с фейками на губернаторских выборах в США, призвал бороться с западными фейковыми новостями в России «их оружием».

«И вот у меня возникает вопрос: почему «там» идет борьба с фейками, а мы до сих пор смотрим, как они это делают? При этом огромное количество вбросов о выборах в России приходит к нам именно «оттуда». Думаю, что вести борьбу с врагом нужно его же оружием. Пора и нам создавать такую методичку», – написал он в своем Telegram.

Журналист предложил всем заинтересованным сторонам провести такое обсуждение на площадке Общественной палаты.

Так он прокомментировал новость о том, как интернет-гиганты Facebook и Twitter «зачищают публикации, которые «дезинформируют читателей о дне выборов в США». Малькевич указал, что некая «специальная группа» выявила фейковые материалы и направила запрос в обе компании, которые «отреагировали молниеносно» и «удалили несколько десятков сообщений». При этом большая часть удаленных постов была размещена рядом не связанных друг с другом пользователей, а сами сообщения «носили скорее шутливый характер», сообщал CNN.