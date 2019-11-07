Победители кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновления» получили новые должности

В среду произведены первые назначения победителей регионального кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновления» – шестеро победителей получили новые должности. В ближайшее время ожидается еще одна волна назначений лучших участников проекта.

Шестеро победителей проекта получили новые должности, среди которых и.о. председателя комитета по работе с молодежью Республики Ингушетия, начальник Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Республики Ингушетия, заместитель министра транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия, помощник первого заместителя председателя правительства Республики Ингушетия. Двое из них получили работу в республиканском комитете по туризму и в управлении делами главы Республики Ингушетия, сообщается на сайте конкурса.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил важность проделанной работы.

«Позади большой путь – удалось из активных и опытных руководителей отобрать лучших. Сейчас начался процесс их интеграции в систему управления регионом, и я уверен, что они смогут привнести что-то новое, внедрить современные инструменты и сделать процессы более эффективными. Надеюсь в скором времени увидеть результаты работы новых членов команды», – сказал глава Республики.

Этим работа с участниками конкурса не ограничится. Как рассказал первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Михаил Илезов, все 60 финалистов проекта были включены в резерв управленческих кадров республики, и им будут предложены варианты реализации своего потенциала в органах власти.

«Это только первая волна назначений. Мы ожидаем, что в скором времени сможем сообщить и о других состоявшихся назначениях победителей конкурса «Ингушетия. Курс на обновление». Мы рассчитываем на длительное и плодотворное сотрудничество с молодыми специалистами, которые смогли проявить себя с помощью конкурса», – сказал Михаил Илезов.

По мнению генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, кадровый конкурс «Ингушетия. Курс на обновление» – один из элементов системы социальных лифтов, развиваемой в России по поручению президента Владимира Путина.

«Я уверен, что конкурс помог выявить лучших из лучших с помощью честного и прозрачного отбора. И теперь эти управленцы смогут быть полезны родному региону на новом уровне, не сомневаюсь, что руководство Республики будет и дальше работать в этом направлении», – прокомментировал первые назначения победителей конкурса Алексей Комиссаров.

Напомним, что конкурс «Ингушетия. Курс на обновление» был организован администрацией главы Республики Ингушетия при поддержке РАНХиГС при президенте. Конкурс стартовал в конце августа этого года, по итогам регистрационного этапа было получено более 3,7 тыс. заявок на участие от управленцев со всей страны. По условиям проекта, подать заявку на участие могли граждане России в возрасте от 23 лет и старше, имеющие высшее образование, управленческий опыт и желание работать в республике и не имеющие судимостей.

В ходе заочного этапа конкурсанты прошли серию оценочных методик, в том числе заполнили расширенную биографическую анкету, получили оценки своих личностно-профессиональных качеств от рекомендателей, а также записали видеопрезентацию. 60 лучших участников приняли участие в очном этапе конкурса и встретились с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.