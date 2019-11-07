Победители кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновления» получили новые должности

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7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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Что мешает интеграции России и Белоруссии

Площадь Победы в Минске проходит «капитальный ремонт» – и это строительное начинание неожиданно получило политический подтекстФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены главам двух стран к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. На финише работы межведомственной комиссии двух стран спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс. Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс, деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...

Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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              Победители кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновления» получили новые должности

              7 ноября 2019, 18:55

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              В среду произведены первые назначения победителей регионального кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновления» – шестеро победителей получили новые должности. В ближайшее время ожидается еще одна волна назначений лучших участников проекта.

              Шестеро победителей проекта получили новые должности, среди которых и.о. председателя комитета по работе с молодежью Республики Ингушетия, начальник Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Республики Ингушетия, заместитель министра транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия, помощник первого заместителя председателя правительства Республики Ингушетия. Двое из них получили работу в республиканском комитете по туризму и в управлении делами главы Республики Ингушетия, сообщается на сайте конкурса.

              Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил важность проделанной работы.

              «Позади большой путь – удалось из активных и опытных руководителей отобрать лучших. Сейчас начался процесс их интеграции в систему управления регионом, и я уверен, что они смогут привнести что-то новое, внедрить современные инструменты и сделать процессы более эффективными. Надеюсь в скором времени увидеть результаты работы новых членов команды», – сказал глава Республики.

              Этим работа с участниками конкурса не ограничится. Как рассказал первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Михаил Илезов, все 60 финалистов проекта были включены в резерв управленческих кадров республики, и им будут предложены варианты реализации своего потенциала в органах власти.

              «Это только первая волна назначений. Мы ожидаем, что в скором времени сможем сообщить и о других состоявшихся назначениях победителей конкурса «Ингушетия. Курс на обновление». Мы рассчитываем на длительное и плодотворное сотрудничество с молодыми специалистами, которые смогли проявить себя с помощью конкурса», – сказал Михаил Илезов.

              По мнению генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, кадровый конкурс «Ингушетия. Курс на обновление» – один из элементов системы социальных лифтов, развиваемой в России по поручению президента Владимира Путина.

              «Я уверен, что конкурс помог выявить лучших из лучших с помощью честного и прозрачного отбора. И теперь эти управленцы смогут быть полезны родному региону на новом уровне, не сомневаюсь, что руководство Республики будет и дальше работать в этом направлении», – прокомментировал первые назначения победителей конкурса Алексей Комиссаров.

              Напомним, что конкурс «Ингушетия. Курс на обновление» был организован администрацией главы Республики Ингушетия при поддержке РАНХиГС при президенте. Конкурс стартовал в конце августа этого года, по итогам регистрационного этапа было получено более 3,7 тыс. заявок на участие от управленцев со всей страны. По условиям проекта, подать заявку на участие могли граждане России в возрасте от 23 лет и старше, имеющие высшее образование, управленческий опыт и желание работать в республике и не имеющие судимостей.

              В ходе заочного этапа конкурсанты прошли серию оценочных методик, в том числе заполнили расширенную биографическую анкету, получили оценки своих личностно-профессиональных качеств от рекомендателей, а также записали видеопрезентацию. 60 лучших участников приняли участие в очном этапе конкурса и встретились с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.


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