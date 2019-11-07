Специалист оценил скупку москвичом котят на корм питону

Кормить питонов котятами, как это делает житель Москвы, о котором накануне сообщили СМИ, опасно в том числе для самих рептилий, прокомментировал для газеты ВЗГЛЯД журналист, кипер (коллекционер рептилий) Дмитрий Бавырин.

«Теоретически это попадает под статью 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Причем, что интересно, жестокое обращение с самим питоном под статью не попадает, а с котятами попадает, поскольку они млекопитающие. Крупных питонов обычно кормят крысами, цыплятами и кроликами. 245-я статья вроде бы защищает их наравне с котятами, так что это пусть юристы объяснят, должен ли питон умереть с голода во исполнение закона», – отметил Бавырин.

При этом он выразил мнение, что в описанной СМИ ситуации вряд ли присутствует «садистский мотив».

«Тех же лабораторных крыс не так-то просто достать, нужно знать места. Они продаются в некоторых зоомагазинах как корм для экзотических животных, но обойдутся ощутимо дороже говядины, а котята вроде как бесплатные», – рассказал кипер.

В то же время кормить питонов котятами Бавырин «категорически не советует».

«Во-первых, котят жалко, это не обсуждается. Во-вторых, это опасно для самого питона. Котенок будет защищаться, может поцарапать рептилию, разовьется абсцесс, змея может погибнуть в считанные дни», – заявил он.

По его словам, идеально кормить питонов размороженными тушками крыс и цыплят – это безопасно и удобно, хотя и не каждая змея станет есть разморозку.

«В любом случае, нельзя заводить дома животное, если ты не можешь его прокормить, не можешь обеспечить его подходящим меню. Чаще всего любители экзотики заводят королевских питонов, это неагрессивные, даже трусливые животные чуть больше метра в длину, но довольно толстые. Котенка взрослый королевский питон теоретически проглотить сможет, но я с таким никогда не сталкивался», – сказал он.

Ранее «Комсомольская правда» написала о москвиче по имени Семен, который скупает по объявлениям котят на корм своему питону.