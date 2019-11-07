Богомолов вспомнил об уроках Табакова «идти сквозь плевки» после инцидента на премьере

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поблагодарил покойного худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова за его уроки «делать дело и идти сквозь плевки» после инцидента на премьере спектакля «Норма».

В среду Театр на Малой Бронной и Мастерская Брусникина представили премьеру спектакля «Норма» режиссера Максима Диденко по роману Владимира Сорокина. Это первая премьера театра с момента назначения Богомолова художественным руководителем, передает РИА «Новости».

В СМИ сообщили, что неизвестные пытались сорвать спектакль. Богомолов после этого вышел к зрителям, попросив их не пугаться подобных провокаций.