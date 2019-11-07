На экс-мэра дагестанского Каспийска завели дело

СК по Дагестану сообщил, что в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова, который подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, Омаров, занимая указанную должность, в конце декабря 2010 года незаконно, без проведения торгов, в нарушение установленного порядка подписал постановление о предоставлении частному лицу земельного участка площадью 3 га для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией, на основании которого затем был заключен незаконный договор аренды данного участка, кадастровая стоимость которого превышает 42 млн рублей, что повлекло за собой существенное нарушение интересов муниципалитета», – сообщается на сайте СК региона.

В СК уточнили, что в настоящее время по делу проводятся обыски по месту работы и жительства Омарова, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, обыски прошли и у замглавы города и руководителя аппарата городской администрации. Отмечалось, что обыски «связаны с предыдущим задержанием главного архитектора Каспийска, который в настоящее время находится под домашним арестом».

Заместитель главы администрации Каспийска Заур Римиханов также был вызван на допрос, передает ТАСС. «Заура Римиханова отпустили после допроса, в настоящее время он находится на работе», – сказал представитель мэрии города.

Ранее сообщалось, что экс-мэру Горно-Алтайска вынесли приговор за мошенничество на 107 млн рублей.

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