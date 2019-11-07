Под Томском избили сообщившего о смерти пациента врача скорой

Следователи СК по Томской области начали проверку по факту избиения врача бригады станции скорой медицинской помощи, который сообщил о смерти пациента его родственнику.

«По предварительным данным, 3 ноября жителю ЗАТО Северск, упавшему на улице, была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала его смерть. Прибывший на место происшествия родственник погибшего стал требовать оказания мужчине медицинской помощи, а после того, как врач сообщил о наступлении смерти последнего, подверг врача избиению», – сказано на сайте СК региона.

В СК также сообщили, что по инициативе следственного управления СК по Томской области материал проверки был изъят прокуратурой Северска из производства органов внутренних дел и передан следователям СК.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего и принятие обоснованного и законного процессуального решения», – добавили в ведомстве.

Ранее в Петербурге пациентка подралась с врачами скорой помощи.

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