Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом

Украина в одностороннем порядке закрыла пограничный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом, сообщила пресс-службы Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, передает ТАСС.

«По независящим от ПУ ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу РФ через МАПП «Армянск» не осуществляется», – говорится в сообщении.

Ранее украинские пограничники предупредили, что с 7 по 15 ноября КПП «Канланчак» не будет работать в связи с проведением работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов.

Остальные пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина начала обустраивать границу с Крымом на века.