Глава агентства ООН по беженцам ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Краенбюль подал в отставку из-за коррупционного скандала, сообщили в секретариате Всемирной организации.

Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что в прошлом году БАПОР столкнулось с нехваткой 360 млн долларов из-за «продолжающегося приостановления помощи» со стороны США.

Это агентство ООН занимается помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, организуя для них образование, здравоохранение и предоставляя социальные услуги.