Анджелина Джоли пообещала переехать из США

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что собирается уехать из США после того, как их с Брэдом Питтом детям исполнится 18 лет, об этом она рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar.

«Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец», – сказала Джоли, передает РИА «Новости».

Актриса не рассказала, куда именно хочет переехать, но подчеркнула, что ее всегда интересовала Африка.

Джоли и Питт расстались в 2016-м, у пары трое общих детей – 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен. Также у Джоли есть три приемных ребенка – Мэддокс, Захара и Пакс.

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в апреле 2019 года, им предстоит решить вопросы опеки и раздела имущества.