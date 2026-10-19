Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Госдеп призвал американцев к бдительности на Ближнем Востоке
Госдеп: США призвали граждан к повышенной бдительности на Ближнем Востоке
Госдепартамент США призвал американцев, находящихся на Ближнем Востоке, проявлять повышенную бдительность из-за боевых действий, которые ведут йеменские хуситы.
США призвали своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, к повышенной бдительности в связи со сложной обстановкой в сфере безопасности, передает РИА «Новости».
В заявлении Госдепа отмечается, что боевые действия йеменских хуситов против Саудовской Аравии включают нападения на гражданские аэропорты и другую инфраструктуру.
«Необходимо учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и сбоев в транспортном сообщении», – сказано в документе.
В ведомстве добавили, что боевые действия могут быстро распространиться за пределы региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.
В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности страны защитить Саудовскую Аравию.
В прошлый четверг хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда, в результате чего погибли более 15 человек.