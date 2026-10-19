Госдеп призвал американцев к бдительности на Ближнем Востоке

Госдеп: США призвали граждан к повышенной бдительности на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

США призвали своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, к повышенной бдительности в связи со сложной обстановкой в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

В заявлении Госдепа отмечается, что боевые действия йеменских хуситов против Саудовской Аравии включают нападения на гражданские аэропорты и другую инфраструктуру.

«Необходимо учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и сбоев в транспортном сообщении», – сказано в документе.

В ведомстве добавили, что боевые действия могут быстро распространиться за пределы региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности страны защитить Саудовскую Аравию.

В прошлый четверг хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда, в результате чего погибли более 15 человек.