В Германии призвали наказать российских спортсменов за манипуляции с допингом

Российских спортсменов не следует допускать к Олимпиаде, если будет доказано, что Россия манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории, считают в Национальном антидопинговом агентстве Германии (NADA) и бундестаге.

В частности, такую точку зрения выразили глава NADA Андреа Гоцман и председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг.

«На мой взгляд, не может быть других последствий, кроме отстранения российской команды от Олимпиады в Токио», – заявила Гоцман, передает Deutsche Welle.

По словам Фрайтаг, новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька должен «сделать правильные выводы» из упущений, допущенных уходящим шефом WADA Крейгом Риди. «Однако у него не будет на это много времени, поскольку есть весомые доказательства того, что Россия предоставила WADA сфальсифицированные данные. И это требует недвусмысленных последствий», – заявила Фрайтаг.

Ранее в среду министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В октябре генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус допустил, что целью вмешательства в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могло стать сокрытие информации о бывших спортсменах, которые сейчас занимают высокие руководящие посты.

В сентябре WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA усомнилось в случайности искажений данных московской лаборатории.