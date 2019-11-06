Басманный суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК

Задержанный в Италии топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ее слова РИА «Новости».

Коршунов арестован на два месяца, которые начнутся с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Топ-менеджеру ОДК вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его объявили в международный розыск, благодаря чему Россия сможет добиваться его экстрадиции.

Между тем, Минюст Италии передал в местную прокуратуру документы для экстрадиции Коршунова в США, сообщил бывший адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца. Коршунов пока находится в итальянской тюрьме. Предполагается, что его экстрадиция может затянуться на шесть-восемь месяцев.

Коршунов, задержанный в Италии, курировал в Ростехе разработку двигателя ПД-14 для самолета. США подозревают его в шпионаже на итальянском заводе американского концерна. Ему грозит до 10 лет лишения свободы в американской тюрьме.

При этом власти Италии обещают провести экстрадицию Коршунова в сжатые сроки. В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции.

Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес топ-менеджера ОДК.

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