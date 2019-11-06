После избиения девочки в детсаду Ярославля уволили воспитателя

Воспитателя детского сада в Ярославле, где девочку во время прогулки избили дети, уволили, сообщила директор городского департамента образования Елена Иванова.

«В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут», - цитирует РИА «Новости» Иванову.

По ее словам, результаты проверки в детском саду направят в компетентные органы.

Напомним, 29 октября управление СК по Ярославской области начало проверку после публикации видео, на котором в детском саду на прогулке дети избивают лежащую на земле девочку. Воспитательница вмешалась в ситуацию только спустя три минуты. Позже стало известно, что ее отстранили от работы.

После инцидента СК возбудил дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).