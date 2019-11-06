Названы сроки создания российской системы десантирования сверхтяжелых грузов

Опытно-конструкторская работа по созданию системы десантирования сверхтяжелых грузов «Парашют» завершится в ближайшее время, заявил гендиректор Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» (входит в Ростех) Иван Андросов.

«Мы принимаем участие в ОКР «Парашют». Эти средства позволят десантировать грузы до 18 тонн. В частности, машины типа «Тайфун», «Тигр». В 2021 году эта работа заканчивается», – передает РИА «Новости»Андросов.

Он отметил, что в ближайшее время планируется завершить опытно-конструкторскую работу «Тара», которая позволит десантировать грузы до 1,5 тыс. килограммов и может быть крайне востребована в Арктике.



ОКР «Парашют» – работа по созданию унифицированной многоцелевой парашютной платформы для десантирования различных грузов полетной массой от 8 до 18 тыс. килограммов из самолетов Ил-76.

Напомним, во вторник главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в «Ростех») Владимир Качалов заявил, что парашютная система нового российского пилотируемого корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация»), будет надежнее, чем применяющаяся на корабле «Союз».