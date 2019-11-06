Путин назвал число предотвращенных с начала года терактов

Сотрудники ФСБ за девять месяцев этого года предотвратили почти 40 преступлений террористической направленности, заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на должности.

«Отметим, что за 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что хорошие результаты достигнуты в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам.

Во время своего выступления Путин отметил работу СВР. По его словам, эта спецслужба проводит «системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз».

«Материалы СВР являются основой стратегических решений», – сказал Путин.

Накануне сообщалось, что задержанный в Москве гражданин Киргизии признался в подготовке теракта.