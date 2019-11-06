Кремль прокомментировал усиление контроля за беспилотниками

В Кремле не считают, что новые нормы регулирования в сфере использования беспилотных летательных аппаратов говорят о некоем «удушении» этого рынка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, не все зарегулировано. Да, вступил в силу новый закон с 1 ноября, если я не ошибаюсь, и дроны, превышающие установленный вес, подлежат регистрации. Это не означает, что запрещен их запуск, использование», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу высказать мнение об этом намерении Росгвардии и о том, угрожают ли полеты дронов в большей степени безопасности объектов или, напротив, под угрозой из-за зарегулированности этой сферы оказывается сам довольно перспективный рынок беспилотников.

Он также напомнил, что существует также и закон о госохране.

«И здесь просто в данном случае нужно соблюдать те районы, те объекты, полеты над которыми запрещены, вот и все. То есть, все остальное разрешено – все, что не запрещено. Поэтому здесь говорить о том, что какое-то удушение этого рынка или этой области, вряд ли, наверное, можно», – сказал Песков.

Ранее стало известно, что в Росгвардии просят дать право ее сотрудникам сбивать огнестрельным оружием беспилотные летательные аппараты над охраняемыми территориями. При этом официально подобные методы защиты таких объектов сейчас не запрещены законом.

Напомним, ранее в среду член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что у Росгвардии формально есть право сбивать дроны, однако нюансов, касающихся беспилотников, в нормативных документах сейчас не прописано.