В Госдуме пояснили, почему Росгвардии понадобилось разрешение сбивать дроны

У Росгвардии формально есть право сбивать дроны, однако нюансов, касающихся беспилотников, в нормативных документах сейчас не прописано, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее стало известно, что в Росгвардии просят дать право ее сотрудникам сбивать огнестрельным оружием беспилотные летательные аппараты над охраняемыми территориями. При этом официально подобные методы защиты таких объектов сейчас не запрещены законом.

«Сейчас этот вопрос только условно находится в правовом регулировании. С одной стороны, сотрудники Росгвардии обязаны принимать меры по обеспечению безопасности охраняемых объектов, с другой – появление летательных аппаратов сегодня должным образом не урегулировано. Поэтому в любой момент может возникнуть вопрос о законности применения спецсредств или оружия по обеспечению безопасности», – сказал Выборный.

По словам депутата, инициатива обсуждается для того, чтобы исключить спорные моменты и какую-либо вариативность на этот счет.

Регистрация дрона или беспилотника, которые находятся в частном пользовании, стала обязательной в России с 27 сентября. Владельцы незарегистрированных летательных аппаратов будут оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей. О том, как зарегистрировать беспилотник, можно прочитать здесь.