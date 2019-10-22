Как зарегистрировать беспилотник?

С 27 сентября в России необходимо регистрировать дроны, или беспилотники, которые находятся в частном пользовании. На регистрацию тех воздушных судов, которые уже были на руках у людей, давалось 30 дней, то есть крайний срок их оформления – 27 октября. Для тех аппаратов, которые только были куплены, срок регистрации еще меньше – 10 дней. Как пишет РБК, после 27 октября практически 95% дронов в России окажутся вне закона.

Как регистрировать

Сейчас все довольно сложно – придется уведомлять Росавиацию почтовым отправлением. И не электронным, а обычным. То есть прийти на почту и отправить конверт. Это-то, по мнению экспертов, и отпугивает большую часть владельцев беспилотников от регистрации.

Сейчас регистрировать нужно все дроны, что тяжелее 250 граммов. То есть легкие детские игрушки ставить на учет не нужно. А вот для тяжелых дронов весом более 30 кг потребуется еще и оплатить госпошлину – 350 рублей. Зарегистрировать беспилотник может любой гражданин старше 14 лет. Есть расхожее мнение, что необходимость разрешения привязана к высоте полета – если, условно, дрон летит на высоте в 10–30 метров, то никакого разрешения не надо. Это не так, его все равно придется получать. Единственное послабление – по весу. Для дронов весом менее 250 граммов, как было сказано выше.

Перед отправкой письма вам нужно будет заполнить заявление, указать в нем тип дрона, его серийный номер, число двигателей, вес устройства, данные о себе, а также сделать фотографию гаджета. По снимку тоже есть рекомендации – он должен быть цветным, дрон на нем – четко видным, и занимать он должен около 70% площади фото.

Фото вместе с заявлением вкладываете в конверт и подписываете его так:

Кому: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Куда: Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2, Москва, 125993, на конверте сделать отметку «учет БВС».

Кроме того, конверт можно напрямую отнести в экспедицию Росавиации, она находится по тому же адресу. Пометка «учет БВС» тоже понадобится.

У Росавиации будет 10 дней после получения письма, чтобы одобрить или отклонить вашу заявку. Отклоняют нечасто, в основном из-за ошибок, неточностей или пробелов в заявлении. В течение трех дней после того, как решение по вашему дрону вынесли, вам пришлют уведомление – уже на электронную почту, не на обычную. Если заявка одобрена, в письме будет «свидетельство о постановке на учет беспилотного воздушного судна». В этом документе будет учетный номер, который присвоили вашему дрону, и QR-код – через него можно будет посмотреть электронный паспорт устройства.

Пока схема такая. С марта 2020 года, как ожидается, заявку можно будет подать через портал госуслуг, а еще чуть позднее – через специальный сайт, который запустит Росавиация.

И что дальше, можно летать?

Нет. Сначала придется нанести на дрон присвоенный ему учетный номер. Если беспилотник весит меньше 1,5 кг, то это достаточно будет сделать трижды – на разные части устройства. Если больше 1,5 кг, то учетных номеров на нем должно быть не менее пяти. У Росавиации есть конкретные рекомендации, куда их можно наносить, но, по сути, вы свободны сами выбрать. О том, как наносить, тоже есть советы – но они условны и сводятся к тому, что номера должно быть видно. То есть вы можете сделать наклейки, написать их маркером или даже выгравировать – как хотите.

Но даже после того, как вы украсите свой дрон номерами, летать будет нельзя. Вам придется заранее согласовать полет – его время, место и высоту. А перед этим желательно сначала понять, может ли вообще дрон летать в том месте, которое вы запланировали.

Для этого есть сайт с полетными планами, где под иконкой «воздушное пространство» скрывается вкладка «Зоны». Если поставить галочки на «запретных», «опасных» зонах и на «ограничении для полетов», то они отобразятся перед вами. Там же при нажатии на определенную зону можно будет посмотреть, в чьих интересах установлен запрет или ограничение. Это может быть, например, Росатом, Минобороны или Роскосмос. Кроме того, в теории ваш полет может попасть в зону диспетчерского контроля аэропортов, что будет означать, что его придется согласовывать еще и с ним.

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Но начать следует со звонка в один из зональных или региональных центров Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Их телефоны можно найти на сайте соответствующей госкорпорации. В разговоре с диспетчером вам нужно будет рассказать о своем дроне, о дате и времени полета, основных точках маршрута – с координатами, о высоте, на которой дрон будет лететь. Заявить, кстати, можно только три даты будущих полетов, не более. А время называйте по Гринвичу (GMT) или по UTC – так вас быстрее поймут. Диспетчер подскажет, где и когда можно летать, а где нет. И также скажет, нужны ли дополнительные согласования. Если нужны – звоните уже в аэропорты или в организации, по заявкам которых было установлено ограничение или запрет. Кроме того, если ваш полет будет проходить над любым населенным пунктом, разрешение потребуется и от органов местного самоуправления – обращайтесь в местную администрацию.

Далее, если особых ограничений нет, вам нужно составить план полета. Сделать это можно онлайн, зарегистрировавшись в специальной системе, либо по телефону, снова набрав Зональный или Районный центр ЕС ОрВД. План нужно предоставить как минимум за сутки до планируемого полета дрона.

И последний шаг – полет. За один–два часа до него позвоните в районный центр ЕС ОрВД и сообщите, что все в силе, вы планируете быть в указанной точке в согласованное время. Затем, непосредственно перед запуском дрона, позвоните еще раз и запросите разрешение на взлет.

Штрафы

За незарегистрированный дрон как таковой вам ничего не будет. А вот если вы решите его запустить, то здесь уже грозят сразу две статьи КоАП. Первая – ст. 11.5, управление незарегистрированным воздушным судном. Штраф по ней – 2–2,5 тысячи рублей для физлиц. Вторая (11.4) более суровая – если вы не согласовали полет, а без регистрации дрона вам его не согласуют, это будет означать, что вы нарушили правила использования воздушного пространства. Здесь уже есть риски в плане безопасности, поэтому и штрафы серьезнее – от 20 до 50 тысяч рублей.