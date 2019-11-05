«Скорая» в Красноярске отказалась госпитализировать «ненужного» пациента

В Красноярске бригада скорой помощи отказалась госпитализировать бездомного человека, который несколько часов подряд лежал в одной из многоэтажек.

По данным группы «Вконтакте» «Мкр. Солнечный. Красноярск», врачей к бездомному вызвали его товарищи, попросив телефон у одного из местных жителей.

Прибывший на вызов врач «скорой» заявил, что госпитализация мужчине не потребуется и посоветовал вызвать полицию.

«А зачем его забирать? Реально, зачем он нужен? Полицию вызывайте. Пусть полиция с ними разбирается, хватит «скорую» вызывать им. Зачем вот это вот делать? Сколько денег на них бюджетных тратится – вы знаете, сколько вызов скорой помощи стоит? Какому-то человеку плохо будет, а мы за ними катаемся? Они пьют по две недели. Сколько это может продолжаться?», – сказал врач.

В ответ местный житель возразил, что бездомный «два часа уже лежит вот так» и может скончаться. «Ничего ему не будет, он две недели пил. Здоровья надо иметь больше, чем у любого», – сказал медик.

После этого бригада уехала, информации о том, что произошло с бездомным, нет.

Ранее СК начал проверку по факту смерти женщины на скамейке у больницы в Севастополе после того, как врачи якобы отказались оказывать ей помощь.