Путин указал на тревожные сигналы в развитии русского языка

В развитии русского языка есть тревожные сигналы, заявил президент России Владимир Путин.

На заседании Совета по русскому языку Путин вспомнил фразу пародиста Александра Иванова: «Велик могучим русский языка», – передает РИА «Новости».

«Судя по всему, к сожалению, не хочется говорить, что двигаемся в этом направлении, но сигналы тревожные идут. Совершенно очевидно, я согласен с теми, кто говорил об этом, тревожные (сигналы) по поводу того, как развивается русский язык, по поводу того, какая ему оказывается поддержка или не оказывается должной поддержки, а должна оказываться», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что по итогам заседания будет подготовлен проект поручений, и выразил уверенность, что Совет по русскому языку собрали не напрасно.

«Надеюсь, что это будут поручения, которые помогут, во всяком случае, будет предпринята попытка, тем направлениям, которые мы с вами обсуждали, попытка ситуацию исправить или направить в нужное русло», – заключил он.

«Велик могучим русский языка»: Пародия Александра Иванова, которую Путин вспомнил на Совете по русскому языку pic.twitter.com/tlJvvz8U03 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 5, 2019

Напомним, на Совете ученые предложили разработать новый федеральный закон о языковой политике России, а Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка страны.