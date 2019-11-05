На избившего жену священника завели уголовное дело

Против клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского, избивавшего свою жену, заведено уголовное дело, сообщили в УМВД России по региону.

Поводом к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 119 «угроза убийством» стало заявление супруги священнослужителя о том, что муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал ее и угрожал задушить.

«По заявлению была проведена проверка, на основании которой было возбуждено уголовное дело», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, для установления побоев назначена экспертиза, по результатам которой также будет проведена проверка.

Напомним, Покровский был отстранен от службы на год после того, как избил жену на глазах у четверых детей.