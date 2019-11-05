СПЧ выразил готовность помочь правозащитнику Пономареву в создании новой организации

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готов оказать поддержку правозащитнику Льву Пономареву в создании новой организации, сообщила зампред СПЧ Ирина Киркора.

«Деятельность Льва Александровича уже много лет является для правозащитного сообщества флагманом защиты прав человека. При создании новой организации Совет готов оказать поддержку правозащитнику как юридического, так и иного характера. Никто не запрещал Льву Александровичу заниматься правозащитной деятельностью, и я думаю, что его вряд ли кто-то может остановить», – передает ее слова РАПСИ.

Ранее Пономарев заявил о желании создать новую организацию.

«Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Это новое объединение с новым руководством», – отметил правозащитник.