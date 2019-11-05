Политолог назвал непрофессиональным ответ пресс-секретаря Лукашенко Медведеву

Пресс-секретарь Лукашенко по сути подтвердила, что причина его раздражительности – неуступчивость Москвы в переговорах по нефти. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя споры, вспыхнувшие после слов Лукашенко о том, что во время ВОВ Белоруссию «стерли с лица земли», но это была «не ее война».

«Наши белорусские коллеги проявляют непрофессионализм на всех уровнях – от пресс-секретаря и, к сожалению, до президента. Александр Григорьевич допустил неуклюжее высказывание, которое имело двусмысленное значение. Лукашенко часто грешит вольными высказываниями, после которых ему приходится объяснять, что он имел в виду. Но ответ его пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт премьер-министру России Дмитрию Медведеву тоже получился не самым удачным», – сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Исходя из слов Эйсмонт, получается, что причина высказывания Лукашенко – сложности на переговорах по нефти и газу. Выходит, он это сказал в раздражении, реагируя на недостаточно мягкую позицию России. Но тогда зачем ей было говорить, будто Лукашенко не так поняли, продолжил собеседник.

«Позиция Белоруссии нелогична. По словам Лукашенко, у нас общее государство, поэтому должны быть одинаковые цены на энергоресурсы – в Белоруссии, как в Смоленской области», – подчеркнул Жарихин. Однако российское правительство вправе определять, как распоряжаются энергоресурсами в Смоленской области, например, по каким ценам они идут на экспорт. Но когда Москва также ставит вопрос в отношении Белоруссии, там сразу возражают: «мы – суверенное государство».

«Так вы решите, у нас общее государство или у вас суверенное? Это главный вопрос, вокруг которого возникают все недопонимания. Если Минск хочет нефть и газ по ценам Смоленска, то он должен выполнять все распоряжения Москвы, как и Смоленск. Но он этого не хочет. А по-другому не бывает», – акцентировал Жарихин.

Эксперт при этом подчеркнул, что Белоруссия хочет получить от России максимум преференций, и это законное желание. «Но надо учитывать, что преференции Белоруссия хочет получить за счет граждан России, а такого российская сторона не может позволить никому», – заключил Владимир Жарихин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал странными слова Лукашенко о том, что во время Великой Отечественной войны Белоруссию «стерли с лица земли», но это была «не ее война».

В ответ пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что слова Лукашенко были вырваны из контекста. «Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались – и Беларусь, и Россия – хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов», – сказала Эйсмонт. Она добавила, что в первую очередь политиков должны волновать современные отношения России и Белоруссии. Фразу Медведева она назвала «искажающей суть». «Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких прошедших вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания», – отметила пресс-секретарь.

Белорусский политолог Алексей Дзермант ранее объяснял газете ВЗГЛЯД резкий ответ Минска Медведеву «началом активной фазы переговоров о судьбах дальнейшей интеграции Союзного государства Белоруссии, формах этой интеграции, ценах на нефть и газ».