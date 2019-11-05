Белорусский эксперт объяснил резкий ответ пресс-секретаря Лукашенко на критику Медведева

«У нас слова Лукашенко о «не наших войнах» восприняли так, что не мы их начинали. А в Москве его поняли так, будто бы он открещивается от Великой Отечественной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал резкую критику пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт в адрес Дмитрия Медведева, которого удивили слова Александра Лукашенко о «не наших войнах».

«Эту ситуацию надо рассматривать в рамках контекста, в котором идут интенсивные, где-то даже жесткие споры о судьбах дальнейшей интеграции Союзного государства, о формах этой интеграции, о ценах на нефть и газ. Я бы сказал, что сам контекст определяет резкий тон в заявлениях обеих сторон», – сказал научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

«В Белоруссии российскую интерпретацию слов Лукашенко рассматривают как начало медийной подготовки к возможному давлению на страну. И у нас его слова были восприняты иначе. Лукашенко имел в виду, что это «не наши войны», то есть не мы их начинали. А в России его слова интерпретировали так, будто бы он открещивается от Великой Отечественной войны», – пояснил эксперт.

Дзермант допустил, что слова белорусского президента, возможно, были несколько двусмысленными, и сама по себе фраза о «не наших войнах» не совсем удачна. Но интерпретация российских СМИ была негативной. Именно этим вызван столь резкий тон заявлений Натальи Эйсмонт, которая «медийно защищала имидж Лукашенко».

«Поэтому я бы рассматривал эту ситуацию как начало активной фазы переговоров и выяснения отношений. Поднимается градус медийной перепалки, звучат взаимные интерпретации и упреки», – заключил Дзермант.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что слова Александра Лукашенко о «не наших войнах» были вырваны из контекста. При этом Эйсмонт удивилась реакции на слова Лукашенко российского премьера Медведева, назвав ее «неожиданной» и «искажающей суть».

Она также заявила, что не нужно подробно разъяснять фразу Лукашенко о войнах. «Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались – и Беларусь, и Россия – хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов», – сказала Эйсмонт и добавила, что в первую очередь политиков должны волновать современные отношения России и Белоруссии.

«Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких прошедших вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания», – отметила пресс-секретарь и уточнила, что не знает кому выгодно, чтобы «эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал странными слова Лукашенко о том, что во время Великой Отечественной войны Белоруссию «стерли с лица земли», но это была «не ее война».

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