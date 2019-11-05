Создательницу интернет-магазина по продаже героина задержали в Омске

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа «Гром» задержали в Омске создательницу интернет-магазина по продаже наркотиков и трех ее сообщников.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при поддержке отряда специального назначения «Гром» в Омске задержаны лидер организованной группы и трое ее сообщников, которые отвечали за хранение оптовых партий наркотических средств, их фасовку, оборудование тайников-закладок и обналичивание денежных средств», – сказала Волк, передает РИА «Новости».

Он уточнила, что магазин продавал наркотики в Новосибирске и приносил своим создателям 12 млн рублей ежемесячно. По словам Волк, за один день продавалось более 2 тыс. доз наркотиков.

Кроме создательницы магазина также были задержаны два курьера магазина. «В ходе досмотра их автомобиля в багажном отсеке под обшивкой обнаружено около пяти килограммов порошкообразного вещества, расфасованного в 10 полиэтиленовых упаковок. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством героин», – сообщила Волк.

Всего полицейскими было изъято более 7 килограммов наркотиков. Все подозреваемые заключены под стражу.

Напомним, в конце октября Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Кроме того, президент предложил увеличить штат сотрудников полиции для борьбы с наркопреступлениями.