МОК анонсировал новый вид антидопингового тестирования на ОИ-2020

Новый вид допинг-тестов может быть использован на летней Олимпиаде 2020 года в Токио, заявил на Всемирной конференции по допингу президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Новое тестирование может быть внедрено на Олимпийских играх 2020 года. Мы бы хотели, чтобы нарушители никогда и нигде не чувствовали себя в безопасности», – передает ТАСС слова Баха.

Новый вид тестирования упрощает сбор проб, удешевляет транспортировку образцов, экономит место для их хранения.

Тем временем президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации.

«Самый серьезный сбой в антидопинговой системе произошел в рамках истории, действующими лицами которой стали российские спортсмены и организации, это был самый масштабный кризис в движении по противодействию допингу, который ВАДА выявило в результате расследований Паунда и Макларена. Он заставил нас коренным образом пересмотреть отношение к этой проблеме во всем мире. Столь беспрецедентное мошенничество в спорте показало, какую огромную работу нам надо было провести для обеспечения честности в спорте», – сказал Риди.

«С начала кризиса ВАДА полностью реорганизовало Российское антидопинговое агентство, сейчас эта организация возобновила национальную антидопинговую программу, которая работает должным образом в столь огромной стране, которая очень любит спорт. Российские спортсмены, которые представлены почти во всех видах спорта, не могут оставаться без антидопингового агентства», – сказал он.

Глава ВАДА также добавил, что российский допинговый скандал показал, что у организации на тот момент не было средств и возможностей, чтобы «эффективно справляться с таким крупномасштабным скандалом и объемом подлогов и мошенничества».

Между тем президент Польши Анджей Дуда во вторник на открытии Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице заявил, что будущий глава ВАДА Витольд Банька очень хорошо понимает опасность допинга.

Одним из основных пунктов открывшейся конференции должно стать утверждение Баньки на должность главы ВАДА. Представляя кандидата, Дуда отметил, что он «молодой человек, спортсмен, который участвовал в чемпионате мира и Олимпийских играх».

«Он знает спорт хорошо, он понимает, насколько опасно применение допинга», – передает РИА «Новости» слова Дуды.

Он отметил, что хотел бы, чтобы Банька сосредоточился на восстановлении справедливости в спорте.

«Я мечтаю, может, это утопическая мечта, что когда-то мы сможем говорить не о постоянной борьбе с допингом, а о том, что спортсмены, которые не получили заслуженные медали, потому что соревновались со спортсменами, употребляющими допинг, наконец-то свои медали получат», – сказал президент Польши.

Планируется, что утверждение Баньки на должность главы ВАДА советом учредителей организации состоится в последний день работы конференции, 7 ноября. Он официально вступит в должность с 1 января 2020 года, сменив британца Крэйга Риди.

Напомним, ранее во вторник ВАДА отправило в федерации дела 47 российских спортсменов.

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