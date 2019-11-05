Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,69% – до 2950,35 пункта (уже поднимался на 1,2% – до 2965,48 пункта), индекс РТС поднялся на 0,81% – до 1467,23 пункта.

Следует из данных Московской биржи.