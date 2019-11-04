Бутина назвала условия содержания в тюрьме США пыткой

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина назвала пыткой условия своего заключения в США.

Телеведущая CBS сообщила, что Бутина рассказала о тараканах, которые «были повсюду». Не было «никаких матрасов и одеял».

«Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве», – приводит слова Бутиной ТАСС.

Она считает, что нельзя сажать человека в тюрьму на 18 месяцев (из них четыре – в одиночной камере) за то, что «не были поданы бумаги».

Бутина сказала, что ее поддерживала вера: «Бог нашел меня. Он всегда рядом и помог мне пережить все эти трудные дни».

Комментируя заявления судьи о том, что Бутина якобы создавала угрозу для американских демократических институтов, россиянка заявила: «Это показывает, насколько подорвана система правосудия в США».

Она подчеркнула, что нельзя обвинять в «сборе информации» и при этом не указывать, «о какой именно информации идет речь». Бутина заявила, что никогда «не собирала секретную и конфиденциальную информацию».

Бутина сказала, что ей бы не ставили в вину связи с республиканцами, не будь она гражданкой России – тогда речь шла бы о «налаживании общественных связей».

В ответ на обвинения в намерении повлиять на политику США Бутина напомнила «старую американскую поговорку» о том, что «у волков есть зубы, но не все животные с зубами – волки».

Россиянка назвала «теорией заговора» заявления о том, что ее действиями якобы руководили власти России.

Телеведущая усомнилась в том, что девушка из Барнаула могла сама приглашать представителей руководства Национальной стрелковой ассоциации США в Москву.

Бутина ответила, что раньше «люди не верили, что женщины вообще способны быть лидерами». Журналистка возразила, что ее вопрос не был «сексистским», но Бутина ответила: «Это именно он».

«Как можно судить обо мне и говорить, что я была слишком умна для своего возраста?»

– заявила она, предположив, что в США инициативность молодежи «высоко оценивается».

Бутина также пояснила свой вопрос о санкциях, заданный Дональду Трампу летом 2015 года, когда тот только претендовал на пост президента. Россиянка заявила, что тогда снятие санкций «было главной целью для каждого гражданина России», страдающего от ограничений, введенных США.

Когда телеведущая заявила, что «предельно ясно» желание Бутиной повлиять на политику США, россиянка ответила: «Предельно ясно, что я стремлюсь к тому, чтобы наши две страны установили дружеские отношения». Она подчеркнула, что речь идет не о властях России и США, а о гражданах двух стран.

«Я никогда не стремилась повлиять на вашу политику. Я приехала сюда по собственному желанию, потому что хотела научиться у США и вернуться в Россию, чтобы сделать Россию лучше», – сказала россиянка.

26 октября Бутина вернулась в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме. В США ее осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюрьмы.