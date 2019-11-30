Акция «Альянса врачей» оказалась серией малочисленных пикетов

В некоторых регионах России прошли малочисленные акции и одиночные пикеты, которые были организованы поддерживаемым Алексеем Навальным профсоюзом медработников «Альянс врачей».

Участники акции заявляют, что выступают против коррупции в сфере здравоохранения. Мероприятия в основном прошли в виде пикетов.

Так, по данным «Эхо Москвы в Оренбурге», на участие в акции было заявлено 15 человек. Также одиночные пикеты прошли в Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Сочи, Смоленске и некоторых других городах.

Одиночный пикет представителей "Альянса врачей" в Екатеринбурге, поддержанный местным штабом Навального. Особого внимания прохожих пикетчик явно не привлекает pic.twitter.com/QBo9YbYsBC — Актуальная Политика (@Current_policy2) 30 ноября 2019 г.

В Сочи пикет прошел возле администрации одного из городских районов. Участники управились менее чем за час, обошлось без задержаний pic.twitter.com/Ss7hALnWQd — Актуальная Политика (@Current_policy2) 30 ноября 2019 г.

Между тем, на Сахалине медработники отказались от участия в акции. «В Сахалинской области у работников здравоохранения пока нет острой необходимости выходить на митинги, пикеты с плакатами. В рамках социального партнерства мы проводим нормальный диалог с властью и находим компромиссные решения. Хотя в нашей отрасли проблем очень много», – заявили в областном комитете профсоюза работников здравоохранения, передает местное издание АСТВ.

Акция в Ижевске. При заявленных 40 участниках по оценкам МВД присутствовало 14 человек. pic.twitter.com/1k93zqvicE — Актуальная Политика (@Current_policy2) 30 ноября 2019 г.

В Смоленске вместо представителей "Альянса врачей" одиночный пикет провели местные активисты Навального pic.twitter.com/kXY7PbirUk — Актуальная Политика (@Current_policy2) 30 ноября 2019 г.

Пикет в рамках акции "Альянса врачей" в Новгородской области. Обошлось без задержаний pic.twitter.com/CjKD28EisW — Актуальная Политика (@Current_policy2) 30 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что у главы профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, жаловавшейся на небольшую зарплату, нашли элитную недвижимость на 52 млн рублей.

Позже стало известно, что «Альянс врачей» лишился зампредседателя из-за финансовых разногласий с руководством – терапевт Владимир Сотников не согласился с большими членскими взносами.