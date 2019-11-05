Зампред «Альянса врачей» ушел из организации из-за поборов

«Альянс врачей» лишился зампредседателя из-за финансовых разногласий с руководством – терапевт Владимир Сотников не согласился с большими членскими взносами.

Как сообщают авторы блога «Фонд бабла с коррупцией», Сотников являлся фактически вторым лицом в «Альянсе врачей», активно участвовал в мероприятиях профсоюза и записывал ролики для YouTube-канала. Сейчас его имя и контактные данные удалены с сайта организации, сообщает Ridus.

Теперь Сотников намерен развивать собственный независимый профсоюз «Врачи России»: по словам терапевта, он не ставит своей целью получение материальной выгоды от профсоюзной деятельности, поэтому отказывается от сбора взносов с членов организации.

«Напрашивается вывод, что в «Альянсе врачей» на первое место ставятся вовсе не интересы медиков, а материальная выгода его руководства. А ведь Анастасия Васильева и без того может вполне называть себя богатым человеком», – пишут авторы блога. – «Да и признанный иноагентом «партнер» профсоюза – Фонд борьбы с коррупцией, благодаря своим спонсорам, особых проблем с финансированием никогда не испытывал».

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального пополнил список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Согласно сообщению Минюста России, ФБК был включен в список иностранных агентов после ведомственной проверки.

В конце октября у главы поддерживаемого Алексеем Навальным профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, жаловавшейся на небольшую зарплату, нашли элитную недвижимость на 52 млн рублей.