У соратницы Навального из «Альянса врачей» нашли элитную недвижимость

У главы поддерживаемого Алексеем Навальным профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, жаловавшейся на небольшую зарплату, нашли элитную недвижимость на 52 млн рублей.

Васильева неоднократно говорила, что она, работая в сфере здравоохранения, получает около 25 тыс. рублей в месяц. Между тем выяснилось, что Васильева владеет загородной недвижимостью стоимостью выше 50 млн рублей, утверждают авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Участок, где проживает Васильева, расположен в Истринском районе Подмосковья в товариществе деятелей науки, искусства, литературы ДНТ «НИЛ». Его общая площадь составляет 4 тыс. 692 квадратных метров. Примерная рыночная стоимость этой земли оценивается в 37 млн 600 тыс. рублей.

Расположенные на участке постройки оцениваются еще в 15 млн рублей. Речь идет о большом жилом доме в 300 квадратных метров и доме для гостей в 200 квадратных метров. Также на участке находится капитальный гараж на четыре автомобиля, баня, терраса с шашлычницей, сад и огород с теплицами.

Таким образом, общая стоимость недвижимости Анастасии Васильевой – порядка 52 млн рублей, пишет «Ридус».

Ранее СМИ сообщили о тайных спонсорах еще одной соратницы Навального – Любови Соболь.