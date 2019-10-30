СМИ сообщили о тайных спонсорах Любови Соболь

Юрист блогера Алексея Навального и экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь могла получить 5 млн рублей на предвыборную кампанию от «похоронной мафии», полагают СМИ.

Посредником при передаче средств, предположительно, мог быть ее супруг Сергей Мохов, передает Ura.ru.

После победы на выборах Соболь должна была лоббировать бизнес-интересы учредителя нескольких похоронных фирм Юрия Манилова и его компаньонов, отмечает издание со ссылкой на другие порталы. Будет ли теперь семья сторонницы Навального возвращать деньги, не сообщается. По версии издания, Мохова и Манилова познакомили общие друзья.

Сама Соболь не ответила на звонок корреспондента Ura.ru. Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает, что информация очень похожа на правду. «Во всех городах сфера ритуальных услуг довольно сильна, в том числе финансово. Как люди каждый день покупают хлеб, так и умирают. Этот бизнес сильно зависит от власти, которая регулирует данную сферу, выделяет землю. Поэтому ритуальные фирмы засылают во власть своих лоббистов. Про Соболь сказать однозначно не могу, но то, что ее спонсорами могли быть похоронщики, вполне допускаю», – сказал собеседник.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что не удивился новости о сомнительных спонсорах Соболь.

«Это объясняет, откуда взялись персональные данные умерших людей из разных районов в подписях в поддержку выдвижения Соболь. Ведь их не так просто получить. Такие базы собираются централизовано на серьезном уровне. От Соболь мы не получили внятного ответа на вопрос, откуда она взяла эти данные. Но они есть как раз у похоронной мафии. У экспертного сообщества и так не было иллюзий по поводу Соболь и ее начальника Навального. А теперь и у некоторых введенных в заблуждение юных адептов, которым они сумели задурить голову, тоже уменьшатся иллюзии», – резюмировал эксперт.