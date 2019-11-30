Стали известны подробности смертельного ДТП под Красноярском

Водитель легкового автомобиля, в котором при столкновении с грузовиком на трассе под Уяром в Красноярском крае погибли двое взрослых и трое детей, пытался обогнать поток машин, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Уярского района.

В службе сообщили, что пока информации по инциденту «мало», по предварительным данным водитель «обгонял колонну и не рассчитал, врезался в грузовик MAN», передает РИА «Новости».

На место ЧП из главка МВД выехали эксперты и спецгруппа следователей, которая занимается расследованием дорожных происшествий.

Ранее сообщалось, что под Красноярском столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находились пять человек – все они, включая троих несовершеннолетних, погибли.

За несколько часов до этого в том же районе на трассе произошла другая смертельная авария: водитель Honda, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan.

В результате погибли водитель Honda и двое его пассажиров (мужчина и женщина). Кроме этого, в аварии пострадали пассажир Honda, а также водитель Nissan и его пассажиры.