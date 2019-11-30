В ДТП под Красноярском погибли трое детей

В Уярском районе Красноярского края произошло второе дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели людей. В результате столкновения легкого и грузового автомобиля погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили в региональном главке МВД.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь», передает ТАСС.

«Легковой автомобиль «Тойота» столкнулся с грузовиком «МАН». Семья из пяти человек, находившаяся в легковом автомобиле, погибла», – сообщил представитель ведомства, добавив, что среди погибших трое детей.

Перед этим поступило сообщение о гибели трех человек в другом ДТП на той же трассе. «Водитель 1981 года рождения за рулем Honda, по предварительным данным, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan, которым управлял мужчина 1988 года рождения», – сообщили в региональном главке МВД.

В результате погибли водитель Honda и два его пассажира, мужчина и женщина. Еще один пассажир этого автомобиля пострадал. Травмы получили два пассажира и водитель Nissan.