Протурецкие боевики обстреляли военных США в Сирии

Колонна военных США в Сирии подверглась обстрелу со стороны протурецких боевиков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Об обстреле российской стороне сообщили представители США, передает РИА «Новости».

В воскресенье колонна военных США направлялась к сирийско-иракской границе. В 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер американцы попали под обстрел, который велся с территории, находящейся под контролем протурецких боевиков. Уточняется, что речь идет о так называемой Сирийской национальной армии.

Как сообщил Боренков, «жертв нет».

В октябре сообщалось, что «Фронт национального освобождения» и «Сирийская свободная армия» создали единую военную структуру, которую назвали «Сирийской национальной армией».

Напомним, Турция уже обстреливала в Сирии позиции американских военных.

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