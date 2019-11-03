В крупном ДТП с автобусом во Франции пострадали россияне

Автобус компании Flixbus, которые ехал из Парижа в Лондон, опрокинулся во Франции. Пострадали более 30 человек, в том числе граждане России, сообщает издание Courrier Picard.

Машина слетела с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударилась об ограждение и перевернулся. ДТП произошло на трассе A1 в департаменте Сомма рядом с коммуной Перон, передает РИА «Новости».

Среди пострадавших граждане Франции, России, Испании и Ирландии. Они доставлены в местные госпитали. Среди пострадавших 29 человек получили легкие травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.