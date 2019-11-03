Украина показала ракету, которую «невозможно сбить»

Инженеры днепровского КБ «Южное» показали украинскую разработку на военной выставке «Оружие и безопасность – 2019» – противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния» («Блискавка»), которую, по их словам, почти «невозможно сбить».

Они заявили, что скорость «Молнии» составляет около 2 тыс. – 2,5 тыс. километров в час. Ракетами вооружат самолеты Су-27 и Су-24М, которые стоят на вооружении ВВС Украины. Утверждается, что для установки ракеты потребуется минимальное переоборудование самолетов. Боевые части могут быть осколочно-фугасными и фугасно-проникающими, сообщает «Страна».

Военный эксперт Олег Жданов заявил изданию, что в мире сейчас «практически нет средств», которые могли бы сбить «Молнию». По его словам, израильский «Железный купол» способен перехватывать только дозвуковые ракеты.

Он считает, что ракета может применяться Украиной для противодействия ЧФ России.

В октябре военный эксперт Константин Сивков, комментируя газете ВЗГЛЯД сообщения китайских СМИ о якобы разработке Украиной сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Молния», которая по своим характеристикам похожа на российскую Х-31, заметил, что на Украине нет научно-технического потенциала для создания своей ракеты.