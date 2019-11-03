Патриарх Кирилл передал главе Парижской архиепископии грамоту о единстве с РПЦ

На литургии в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну (Реннето) Дубнинскому Патриаршую и Синодальную грамоту, свидетельствующую о единстве Западного экзархата с РПЦ.

«Постановили <...> поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление этими приходами. <...> Архиепископия <...> отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», – передает ТАСС текст грамоты.

И.о. главы пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда сообщил в своем Telegram, что патриарх Кирилл удостоил архиепископа Иоанна сана митрополита.

При этом во время литургии не поминалось имя главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II.

В пятницу патриарх подписал грамоту о восстановлении единства архиепископии и РПЦ. Желание перейти в Русскую православную церковь подтвердили более 60 приходов Западного экзархата.